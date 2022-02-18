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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 6,4%
14:33 21.02.2022
В Минской области розничный товарооборот в январе 2022 г. составил 790,5 млн рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,3% розничного товарооборота области, в январе 2022 г. составил 753,4 млн рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.
В январе 2022 г. оптовый товарооборот составил 1 171,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,4% к уровню января 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе 2022 г. составил 27,7 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.
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