В Минской области розничный товарооборот в январе 2022 г. составил 790,5 млн рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,3% розничного товарооборота области, в январе 2022 г. составил 753,4 млн рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.

В январе 2022 г. оптовый товарооборот составил 1 171,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,4% к уровню января 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2022 г. составил 27,7 млн рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.