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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛИ НА 23,3%
13:41 21.02.2022
В январе 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 1,9 млн тонн грузов, или 123,3% к объему грузов, перевезенных в январе 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 406,2 млн тонно-километров (106,6% к январю 2021 г.).
Услугами пассажирского транспорта в январе 2022 г. воспользовались 8,5 млн человек, что по сравнению с январем 2021 г. составляет 98,2%.
Пассажирооборот транспорта составил 97,1 млн пассажиро-километров, или 108,1% к уровню января 2021 г.
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