В январе 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 1,9 млн тонн грузов, или 123,3% к объему грузов, перевезенных в январе 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 406,2 млн тонно-километров (106,6% к январю 2021 г.).

Услугами пассажирского транспорта в январе 2022 г. воспользовались 8,5 млн человек, что по сравнению с январем 2021 г. составляет 98,2%.

Пассажирооборот транспорта составил 97,1 млн пассажиро-километров, или 108,1% к уровню января 2021 г.