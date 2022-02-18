ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В БЮДЖЕТ ОТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В 2021 ГОДУ ПОСТУПИЛО 4,1 МЛН РУБЛЕЙ

13:15 21.02.2022 В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-декабрь 2021 года составила 4,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это составило 0,2% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).