В январе 2022 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 2 888,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,3% к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 29,4%, в обрабатывающей промышленности – на 7,6%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство снизилось на 4,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,6%.