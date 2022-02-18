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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ИСКЛЮЧИЛ ООО «АМДБАЙ» ИЗ РЕЕСТРА СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
11:59 21.02.2022
Министерство финансов Беларуси 17 февраля 2022 года исключило ООО «Амдбай» из реестра страховых агентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, общество с ограниченной ответственностью общество с ограниченной ответственностью «Амдбай», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №691828957 (регистрационный номер в реестре страховых агентов - 346), исключено из реестра в связи с добровольным прекращением посреднической деятельности по страхованию.
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