ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН БЕЛАРУСИ ИСКЛЮЧИЛ ООО «АМДБАЙ» ИЗ РЕЕСТРА СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

11:59 21.02.2022 Министерство финансов Беларуси 17 февраля 2022 года исключило ООО «Амдбай» из реестра страховых агентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, общество с ограниченной ответственностью общество с ограниченной ответственностью «Амдбай», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №691828957 (регистрационный номер в реестре страховых агентов - 346), исключено из реестра в связи с добровольным прекращением посреднической деятельности по страхованию.