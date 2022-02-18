ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 2,3%

11:43 21.02.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь 2022 года в текущих ценах составил 2 774,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 2,3% к уровню января 2021 года.