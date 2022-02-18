Совет Евразийской экономической комиссии продлил срок применения нулевой ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов двигателей внутреннего сгорания по 31 декабря 2022 года включительно.

Как сообщает ЕЭК, мера направлена на сохранение благоприятных условий для развития белорусского производителя карьерной техники – ОАО «БЕЛАЗ» и поддержание конкурентоспособности его продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В настоящий момент ввозная таможенная пошлина ЕТТ ЕАЭС в отношении рассматриваемых товаров составляет 5% от таможенной стоимости.

«При принятии решения учитывалась договоренность об организации поставок двигателей, произведенных предприятиями стран ЕАЭС, для самосвалов в классе грузоподъемности 240 тонн, а также о проработке вопроса использования таких двигателей в изготовлении карьерной техники в классе грузоподъемности до 200 тонн», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, Российской Федерацией и Республикой Беларусь ведутся активные переговоры по развитию кооперации и производства двигателей в Евразийском экономическом союзе.

Документ вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применялась в отношении рассматриваемых двигателей внутреннего сгорания в период с 3 октября 2014 года по 31 декабря 2021 года.