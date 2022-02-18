В январе 2022 года в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 404,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,2% к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 42,7 тыс. тонн, молока – 171,6 тыс. тонн, яиц получено 103,7 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,8% объема производства скота и птицы (в живом весе), 99,2% молока и 95,4% производства яиц.

На 1 февраля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 945,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 325,1 тыс. голов. Численность свиней составила 602,3 тыс. голов.