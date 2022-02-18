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ЭКОНОМИКА РБ


ЕАБР СОХРАНЯЕТ ОЖИДАНИЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ВВП БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ


10:59 21.02.2022

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) сохраняют ожидания замедления динамики ВВП Беларуси в 2022 году. Об этом говорится в кратком еженедельном обзоре макроэкономики.

В нем отмечается, что ВВП Беларуси увеличился на 2,7% г/г в январе 2022 г. Сектор информации и связи обеспечил около 0,6 п. п. роста ВВП (как и в декабре 2021 г.), энергетика — примерно 0,2 п. п. При этом более половины прироста экономики в январе сформировала обрабатывающая промышленность, рост производства которой ускорился до 7,7% г/г в январе с 1,5% г/г в декабре.

«Сильная динамика промышленности может указывать на сохранение высокого внешнего спроса и конкурентных преимуществ белорусских производителей», - говорится в обзоре.

Внутренний спрос в январе оставался сдержанным: вклад секторов услуг (кроме ИТ) в рост ВВП оценивается около 0 п. п., а строительства — минус 0,4 п. п.

«Аналитики ЕАБР сохраняют ожидания замедления динамики ВВП Беларуси в 2022 г.: по мере повышения процентных ставок в мире, в том числе в России, внешний спрос будет ослабевать, а также могут проявиться последствия ограничений ряда западных стран для крупных отраслей белорусской экономики», - считают аналитики ЕАБР.
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