В январе 2022 г. организациями всех форм собственности республики построено 4,1 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный правовой портал, введено в эксплуатацию 399,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 171,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 43% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 127,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 134,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,6% от общего ввода по республике.