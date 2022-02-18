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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ ПОСТРОЕНО 4,1 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:55 21.02.2022
В январе 2022 г. организациями всех форм собственности республики построено 4,1 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный правовой портал, введено в эксплуатацию 399,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 171,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 43% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 127,8 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 134,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,6% от общего ввода по республике.
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