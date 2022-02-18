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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ АВТОЗАПЧАСТЕЙ НА СУММУ БОЛЕЕ 1,4 МЛН РУБЛЕЙ
09:44 21.02.2022
В пункте пропуска «Козловичи» брестские таможенники выявили крупную партию незадекларированного товара.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик VOLVO следовал из Бельгии в Российскую Федерацию.
По сведениям, указанным в документах, в грузовом отсеке автомобиля перемещалось 18 тыс. автозапчастей на сумму порядка 443 тыс. рублей. Однако в ходе досмотра сотрудники таможни обнаружили почти в 2 раза больше совершенно других запчастей к автомобилям на сумму более 1,4 млн рублей.
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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