За 2021 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 15,5%, рентабельность продаж – 11,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 января 2022 г. составила 11,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 15,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2022 г. составила 11,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 15,8% от общего объема кредиторской задолженности.