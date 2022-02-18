За 2021 год в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $170,8 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (42,9% от всех поступивших инвестиций), Нидерландов (21,9%) и Литвы (7,5%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $152,8 млн, или 89,5% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2021 год организациями области направлено за рубеж инвестиций на $151,9 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (90,6% от всех направленных инвестиций) и Казахстана (8,2%).

На долю прямых инвестиций приходилось 92,7% всех направленных инвестиций за рубеж.