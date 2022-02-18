ЭКОНОМИКА РБ

ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ

17:54 18.02.2022 За январь 2022 года город Минск собрал 1 887,5 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 76,1% (1 437,1 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 23,9% (450,4 млн рублей) – местного. При этом значительная часть доходов бюджета (66,2% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 13,5%, по акцизам – 7,4%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 5,2%, налогу на доходы – 3,6%.