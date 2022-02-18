Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 февраля 2022 года выросло до 868 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 868 тыс. 078 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 853 тыс. 535 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1629 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6329 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 8194 человека, число смертей от COVID-19 – на 16.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 29 тыс. 228 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 248 тыс. 033 теста.