Более 1600 мониторингов на безопасность провела Белорусская инспекция речного судоходства (БИРС) в 2021 году.

Как сообщает Telegram-канал Минтранса, проводилась оценка судов, мостов, гидроузлов, надводных и подводных переходов, паромов, причалов и других объектов на предмет их соответствия требованиям законодательства в области безопасности судоходства.

Кроме того, проведено 390 консультаций по безопасности судоходства и более 150 учебных тревог на судах.

В настоящее время БИРС поднадзорны 795 судов и 2100 км судоходных путей.

Для профилактики инцидентов и аварий на водном транспорте в навигацию-2022 намечены дополнительные мероприятия по проверке судов, где особое внимание будет уделяться судам специального назначения.