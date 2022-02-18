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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 1600 МОНИТОРИНГОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕЛА БЕЛОРУССКАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕЧНОГО СУДОХОДСТВА В 2021 ГОДУ
17:10 18.02.2022
Более 1600 мониторингов на безопасность провела Белорусская инспекция речного судоходства (БИРС) в 2021 году.
Как сообщает Telegram-канал Минтранса, проводилась оценка судов, мостов, гидроузлов, надводных и подводных переходов, паромов, причалов и других объектов на предмет их соответствия требованиям законодательства в области безопасности судоходства.
Кроме того, проведено 390 консультаций по безопасности судоходства и более 150 учебных тревог на судах.
В настоящее время БИРС поднадзорны 795 судов и 2100 км судоходных путей.
Для профилактики инцидентов и аварий на водном транспорте в навигацию-2022 намечены дополнительные мероприятия по проверке судов, где особое внимание будет уделяться судам специального назначения.
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