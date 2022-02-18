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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,3%
16:23 18.02.2022
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 101,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,3%, промежуточные товары – 101,3%, потребительские товары – 101,1%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 101,8%, в том числе в растениеводстве – 105%, животноводстве – 100,8%.
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