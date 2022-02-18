ЭКОНОМИКА РБ

ДВИЖЕНИЕ ПО ПУТЕПРОВОДУ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ «СОСНЫ-СТАЙКИ» НА ТРАССЕ М4 ЗАКРЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ

16:05 18.02.2022 18 февраля 2022 года с 18:00 закрывается путепровод транспортной развязки «Сосны-Стайки» автодороги М-4 Минск-Могилев (км, 15,974). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, движение ограничат по техническим причинам. В связи с этим с 19 февраля будет изменена работа некоторых пригородных автобусных маршрутов. Минтранс приносит свои извинения за доставленные неудобства.