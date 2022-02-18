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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ ПО ПУТЕПРОВОДУ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ «СОСНЫ-СТАЙКИ» НА ТРАССЕ М4 ЗАКРЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
16:05 18.02.2022
18 февраля 2022 года с 18:00 закрывается путепровод транспортной развязки «Сосны-Стайки» автодороги М-4 Минск-Могилев (км, 15,974).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, движение ограничат по техническим причинам.
В связи с этим с 19 февраля будет изменена работа некоторых пригородных автобусных маршрутов.
Минтранс приносит свои извинения за доставленные неудобства.
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