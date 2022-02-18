В январе 2022 г. годовой прирост потребительских цен составил 10,4%, по отношению к предыдущему месяцу инфляция сложилась на уровне 1,5%, что соответствует средней динамике цен в I квартале.

Как сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли, на I квартал ежегодно приходится около 40% увеличения всего прироста цен за год. В 2019 году инфляция за первые три месяца составила 2,6% (при факте 4,7% по итогу года), в 2020 году – 2,7% (7,4%), в 2021 году – 3,8% (9,97%).

Основное влияние на увеличение потребительских цен в годовом выражении оказало удорожание продовольственных товаров преимущественно мясомолочной и плодовоовощной группы. Данный фактор обусловлен ростом затрат на производство товаров из-за увеличения мировых цен на сырье и материалы.

В январе 2022 г. годовой прирост мировых цен на продовольствие несколько замедлился, но сохранился на повышенном уровне – 17,5%, в том числе на мясо – 15,4%, молоко – 16,8%, злаковые культуры – 10,6%, масла растительные – на 31,7%, сахар – на 17,8%. На мировом рынке удобрений продолжается рост цен: в январе они подорожали от 9,1% до 219,4% в годовом выражении.

В Российской Федерации – основном торговом партнере – продовольствие за год подорожало на 11,1%.

Мясо и мясопродукты за 12 месяцев подорожали порядка 16,3%, молоко и молочные продукты – 7,3%. Прирост цен на плодовоовощную продукцию составил 23,8% в годовом выражении.

Одновременно отмечается снижение цен на сахар и соль на 0,8% и 1,2% соответственно; замедление роста цен на маргарин до 4,8% (14% в декабре 2021 года), медикаменты – до 9,6% (14,2%), масло растительное – до 15,4% (19,9%), табачные изделия – до 8,7% (13%).

В январе к предыдущему месяцу отмечается удорожание товаров, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количестве: крупа и бобовые увеличились в цене на 1,3%, обувь – на 1,4%, рыба и рыбопродукты – на 1,8%, фрукты и овощи – на 6,7% и 13,3% соответственно (в холодный период года овощи в стране либо производятся в защищенном грунте, либо их производство не осуществляется вовсе, что компенсируется импортными поставками). Отмечается рост цен на кондитерские изделия и масло и жиры (на 1,8%), мясо и мясопродукты (на 1,5%), молоко и молочные продукты (на 0,9%).

В январе третий месяц подряд замедляется годовой прирост цен (тарифов) в сфере постоянно регулируемого ценообразования: 8,8% в январе (9% месяцем ранее).

За январь увеличились цены на водку и табачные изделия на 1,5% (компенсация повышения ставок акцизов). Планово повышены тарифы на услуги дошкольных учреждений на 9% (ввиду корректировки норм расходов на питание), а также на газоснабжение – на 1,1%. Тарифы на услуги связи подорожали на 3,2% (в связи с прекращением действия скидок на услуги сотовой связи), на медицинские услуги – на 1,3%.