На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) совершена первая сделка по реализации пилопродукции в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе экспортной торговой сессии компания из эмирата Абу-Даби приобрела у белорусского деревообрабатывающего предприятия пробную партию обрезных пиломатериалов твердолиственных пород объемом 20 куб. м. Доставка товара в страну назначения будет осуществляться силами покупателя.

«В этом году особое внимание уделяется диверсификации биржевого экспорта лесопродукции за счет выхода на конечных потребителей в странах «дальней дуги». В приоритете Азия и Ближний Восток, поскольку именно в этих регионах сосредоточены крупнейшие импортеры продукции деревообработки. Мы уже добились определенных успехов на китайском направлении, и в рамках специальных торговых сессий на этот рынок регулярно поставляются пиломатериалы с доставкой до покупателя. В результате за 2021 г. продажи белорусской пилопродукции в Китай составили 44 млн USD. Что касается стран Ближнего Востока, то наиболее активно на биржевой площадке работают резиденты Израиля, Ливана и Египта. Объемы закупок пока не очень большие, но динамика положительная. Первая сделка, совершенная компанией из ОАЭ, открывает широкие возможности для отечественных экспортеров пиломатериалов, так как Эмираты – это международный торговый и логистический хаб, объединяющий многие страны мира. Это значит, что, поставляя свою продукцию в Абу-Даби, Дубай или Шарджу, белорусские предприятия автоматически получают доступ к потенциальным покупателям из Африки, Юго-Восточной Азии и других регионов. Поэтому теперь первостепенная задача – закрепиться на рынке ОАЭ, увеличив количество аккредитованных компаний и объемы поставок. Параллельно будет вестись поиск партнерской организации, готовой стать биржевым брокером в этой стране», – проинформировали в БУТБ.