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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» УВЕЛИЧИЛИ В 2021 ГОДУ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 23%


15:05 18.02.2022

В 2021 году резиденты СЭЗ «Гродноинвест» уплатили в бюджет и внебюджетные фонды 275 млн рублей, что на 23% больше по сравнению с 2020 годом.

Как сообщает сайт СЭЗ, больше всего заплатили предприятия, расположенные в индустриальных парках СЭЗ в Гродно и Сморгони.

Всего за прошедший год резиденты СЭЗ «Гродноинвест» произвели продукции на 4,6 млрд рублей, что в 1,4 раза больше по сравнению с 2020 годом. Драйверами роста стали изделия из дерева и бумаги, химические продукты, электронная и оптическая аппаратура.

За 2021 год резидентами СЭЗ «Гродноинвест» создано 488 новых рабочих мест, а общее число работников приблизилось к отметке в 19 тысяч. За год на 22% выросла среднемесячная заработная плата.

Всего в СЭЗ «Гродноинвест» успешно реализуют инвестиционные проекты 73 компании из различных отраслей промышленности. Они расположены в 12 индустриальных парках по всей территории Гродненской области, включая Гродно и Гродненский район, Сморгонь, Свислочь, Лиду, Новогрудок, Мосты, Щучин, Слоним.
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