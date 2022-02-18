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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2,3%
14:15 18.02.2022
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 102,3%, с январем 2021 г. – 111,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. подорожали на 0,7%, к январю 2021 года - на 8,8%.
Цены на услуги в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. увеличились на 2,0%, к январю 2021 года – на 6,9%.
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