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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 172,7 МЛН РУБЛЕЙ
13:53 18.02.2022
На 1 февраля 2022 года на налоговом учете Витебской области состоит 2647 организаций государственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 172,7 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, по сравнению аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 89 плательщиков.
При этом поступления в действующих ценах возросли на 18,6 млн рублей, или на 12,0%.
Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 65,2%.
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