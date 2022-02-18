На 1 февраля 2022 года на налоговом учете Витебской области состоит 2647 организаций государственного сектора экономики, которые уплатили в бюджет 172,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, по сравнению аналогичным периодом прошлого года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось на 89 плательщиков.

При этом поступления в действующих ценах возросли на 18,6 млн рублей, или на 12,0%.

Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 65,2%.