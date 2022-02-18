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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СОСТОИТСЯ 1 МАРТА
13:42 18.02.2022
1 марта 2022 г. в Республиканской научно-технической библиотеке (РНТБ) состоится семинар «Защита и коммерциализация объектов интеллектуальной собственности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, в ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы оценки результатов и стратегии защиты интеллектуальной деятельности; практики разрешения споров; коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и др.
В числе докладчиков семинара перед слушателями выступят и представители Национального центра интеллектуальной собственности: начальник управления экспертизы промышленной собственности Елена Усачева; начальник управления товарных знаков Наталья Синишова; начальник отдела досудебного урегулирования споров Татьяна Толканица.
Семинар организован для представителей республиканских органов государственного управления и иных организаций, исполнителей заданий государственных программ, государственных отраслевых и региональных научно-технических программ, государственных программ научных исследований, отдельных проектов, а также для заказчиков данных программ, членов государственных экспертных советов, экспертов, всех заинтересованных лиц.
Более подробно о предстоящем семинаре, в том числе о регистрации, времени и формате проведения, можно ознакомиться на официальном сайте РНТБ.
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