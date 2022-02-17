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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В 2021 ГОДУ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $258,6 МЛН
12:56 18.02.2022
За 2021 год в реальный сектор экономики Гродненской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $258,6 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Австрии (23,6% от всех поступивших инвестиций), Кипра (18,3%), Литвы (12,9%), Польши (9,9%), международные организации (9,7%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $220,2 млн, или 85,2% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2021 год организациями области направлено за рубеж инвестиций на $46,1 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Литвы (58,3% от всех направленных инвестиций), Российской Федерации (32,7%) и Польши (5,5%).
На долю прямых инвестиций приходилось 98,1% всех направленных инвестиций за рубеж.
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