ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В 2021 ГОДУ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $258,6 МЛН

12:56 18.02.2022 За 2021 год в реальный сектор экономики Гродненской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $258,6 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Австрии (23,6% от всех поступивших инвестиций), Кипра (18,3%), Литвы (12,9%), Польши (9,9%), международные организации (9,7%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $220,2 млн, или 85,2% от всех поступивших иностранных инвестиций. За 2021 год организациями области направлено за рубеж инвестиций на $46,1 млн. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Литвы (58,3% от всех направленных инвестиций), Российской Федерации (32,7%) и Польши (5,5%). На долю прямых инвестиций приходилось 98,1% всех направленных инвестиций за рубеж.