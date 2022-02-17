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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 1400 БЕЗРАБОТНЫМ В БЕЛАРУСИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА В 2021 ГОДУ
12:18 18.02.2022
В 2021 году службой занятости субсидии на организацию предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности предоставлены 1391 безработному.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, полученная субсидия направлена на организацию предпринимательской деятельности (1066 безработных), ремесленной деятельности (311 безработных) и деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (14 безработных).
Из числа безработных, получивших субсидию, 1087 человек прошли обучение основам предпринимательской деятельности (78,1 процента от получивших финансовую поддержку).
В 2021 году оказана поддержка 659 безработным женщинам для организации собственного дела (47,4% от общего количества), в том числе для организации предпринимательской деятельности – 482 женщинам, ремесленной деятельности – 169 женщинам, организации деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 8 безработным женщинам.
Основными видами предпринимательской деятельности, которые организуются безработными, являются оказание различного рода услуг:
оказание услуг в области строительства, отделочных, электромонтажных, штукатурных, сантехнических и других ремонтных работ –142;
деятельность автомобильного грузового транспорта и такси – 107;
техническое обслуживание и ремонт автомобилей – 66;
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты – 144;
розничная торговля – 208;
производственная деятельность - 38;
производство сельскохозяйственной продукции – 25;
иные виды предпринимательской деятельности – 336.
Наибольшее количество субсидий предоставили в Гомельской области – 314 безработным, Минской области –266 безработным, Могилевской –251 безработному, Гродненской области – 188 безработному, Брестской области – 140, Минске – 121 безработному, Витебской области – 111 безработным.
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