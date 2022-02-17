Негосударственный сектор экономики на 1 февраля 2022 года обеспечил 85,6% бюджета Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-центре инспекции МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 80,9%. На организации государственного сектора приходится 14,4% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 3,7%, на физических лиц – 1,0%.

В Минске насчитывается 136 150 субъектов негосударственного сектора экономики и 2592 субъекта государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 1 596,2 млн рублей и 271,5 млн рублей соответственно.

В целом на 1 февраля 2022 года в Минске осуществляют деятельность 138 742 субъекта хозяйствования.

В составе хозяйствующих субъектов 58 927 организаций и 79 815 индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 231 714 граждан.