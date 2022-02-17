ЭКОНОМИКА РБ

ТЕМП РОСТА ЭКСПОРТА СП ОАО "СПАРТАК" ЗА 2021 ГОД СОСТАВИЛ 160%

11:07 18.02.2022 Темп роста экспорта СП ОАО "Спартак" за 2021 год составил 160%. Такую цифру озвучил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия Вячеслав Горбачев 17 февраля на бизнес-форуме пищевой промышленности FOOD PROM Consulting в Минске. По его словам, география стран большая - лидируют поставки в Россию, Китай и Украину. "Значительная заслуга в этом в том числе и маркетинговых инструментов. Мы запустили новую линейку продукции под название "Za Spartak!" - это вафельные батончики, шоколад, конфеты, печенье, которые на дегустациях были оценены как очень высокого качества продукты. Мы делаем на эту продукцию большую ставку, - отметил Вячеслав Горбачев. - Находясь на данном бизнес-форуме, мы хотим найти для себя какие-то инновационные инструменты в плане продвижения и работы с продуктом".