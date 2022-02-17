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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛИ НА 0,3%


10:40 18.02.2022

Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 100,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9%, промежуточные товары – 101,1%, потребительские товары – 99,4%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 102,2%, в том числе в растениеводстве – 106,4%, животноводстве – 101%.
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