ЭКОНОМИКА РБ

ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛИ НА 0,3%

10:40 18.02.2022 Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 100,3%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9%, промежуточные товары – 101,1%, потребительские товары – 99,4%. Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 102,2%, в том числе в растениеводстве – 106,4%, животноводстве – 101%.