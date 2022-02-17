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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ
10:14 18.02.2022
ОАО «Гомсельмаш» представит агротехнику на IV специализированной сельскохозяйственной выставке достижений АПК – «ТатАгроЭкспо-2022», которая пройдет 24-25 февраля в Казани (Республика Татарстан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, совместно с АО «Брянсксельмаш» планируется представить в экспозиции зерноуборочные комбайны GOMSELMASH GS3219, GS12A1 PROFI, самоходную косилку CS100 и кормоуборочный комбайн FS80.
Представители местных предприятий и профильных ведомств могут из первых уст узнать о преимуществах и технологическом функционале каждой машины.
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