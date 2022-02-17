На 1 февраля 2022 года в Минске применяют упрощенную систему налогообложения (УСН) 91 850 субъектов хозяйствования, в том числе 24 762 организации и 67 088 индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, УСН применяют 66,2% столичных субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, от данной категории плательщиков поступило 132,4 млн рублей, в том числе от организаций – 83,7 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 48,7 млн рублей.