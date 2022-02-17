|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УСН ПРИМЕНЯЮТ БОЛЕЕ 66% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
09:35 18.02.2022
На 1 февраля 2022 года в Минске применяют упрощенную систему налогообложения (УСН) 91 850 субъектов хозяйствования, в том числе 24 762 организации и 67 088 индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, УСН применяют 66,2% столичных субъектов предпринимательской деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, от данной категории плательщиков поступило 132,4 млн рублей, в том числе от организаций – 83,7 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 48,7 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2022
Курсы в банках
на 18.02.2022
Конвертация в банках
на 18.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте