ЭКОНОМИКА РБ

БМЗ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ НА 45,6%

18:16 17.02.2022 Объем экспорта ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в 2021 году составил $1,4 млрд (темп роста - 145,6%). Такие данные были озвучены 17 февраля на заседании Наблюдательного совета предприятия. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БМЗ, в прошлом году производство стали составило 2,4 млн тонн. Предприятием получена выручка в сумме $1,8 млрд. При этом география экспортных поставок БМЗ насчитывает 53 страны. Обеспечена положительная рентабельность продаж и чистая прибыль. Согласно бизнес-плану социально-экономического развития организации на 2022 год, прогнозируется получение выручки в размере $2,0 млрд (в том числе экспортной – $1,6 млрд), Темп роста экспорта прогнозируется на уровне 112,0%.