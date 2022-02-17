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ЭКОНОМИКА РБ
БМЗ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ НА 45,6%
18:16 17.02.2022
Объем экспорта ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» в 2021 году составил $1,4 млрд (темп роста - 145,6%). Такие данные были озвучены 17 февраля на заседании Наблюдательного совета предприятия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БМЗ, в прошлом году производство стали составило 2,4 млн тонн. Предприятием получена выручка в сумме $1,8 млрд.
При этом география экспортных поставок БМЗ насчитывает 53 страны. Обеспечена положительная рентабельность продаж и чистая прибыль.
Согласно бизнес-плану социально-экономического развития организации на 2022 год, прогнозируется получение выручки в размере $2,0 млрд (в том числе экспортной – $1,6 млрд), Темп роста экспорта прогнозируется на уровне 112,0%.
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