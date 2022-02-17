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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 АПРЕЛЯ ПРОДАЖА ЦЕМЕНТА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ПЕРЕВОДИТСЯ НА БУТБ
18:01 17.02.2022
С 1 апреля 2022 года реализация цемента и блоков из ячеистого бетона на внутреннем рынке будет осуществляться на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ).
Как сообщает Telegram-канал БУТБ, исключение составят закупки в рамках строительства объектов, финансируемых из средств республиканского бюджета и приравненных к нему фондов, строительство жилья, а также розничные продажи населению.
На начальном этапе биржевые торги данной продукцией будут проводиться дважды в неделю, по вторникам и четвергам в 14:00, однако по мере расширения круга участников не исключено введение дополнительных торговых сессий.
Ожидается, что с переводом реализации портландцемента и блоков из ячеистого бетона на биржевую площадку белорусские потребители получат объективные рыночные цены, сформированные с учетом сезонных колебаний спроса, а у поставщиков появится надежный канал сбыта с готовым пулом потенциальных покупателей.
«Важно понимать, что для потребителей принципиально ничего не изменится: как и раньше, они смогут приобретать нужные им объемы цемента или блоков, планируя закупки с учетом установленного графика торгов. При этом для крупных покупателей предусмотрена возможность заключения долгосрочных биржевых контрактов, в том числе годовых, с ежеквартальной корректировкой цены или без нее», - говорится в сообщении.
В нем поясняется, что основное нововведение заключается в механизме ценообразования, который позволит соблюдать баланс интересов производителей и потребителей.
В настоящее время идут подготовительные мероприятия и информационная работа с участниками рынка, поскольку многие из них еще никогда не использовали биржевую площадку в своей деятельности.
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