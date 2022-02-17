ЭКОНОМИКА РБ

БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ ТЯГАЧА С ПЕРЕБИТЫМ VIN-НОМЕРОМ

17:56 17.02.2022 В пункт пропуска «Козловичи» прибыло международное транспортное средство марки Renault Premium 380.19T, следовавшее из Польши в Российскую Федерацию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, внимание сотрудников таможни привлекли идентификационные номера транспортного средства. Визуально были выявлены признаки, указывающие на возможное видоизменение VIN-номера седельного тягача. Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, первоначальный идентификационный номер подвергался видоизменению. Грузовой седельный тягач марки Renault Premium 380.19T 2008 года выпуска оценочной стоимостью более 85 тыс. рублей изъят. По факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает конфискацию товара.