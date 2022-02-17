ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ ТЯГАЧА С ПЕРЕБИТЫМ VIN-НОМЕРОМ


17:56 17.02.2022

В пункт пропуска «Козловичи» прибыло международное транспортное средство марки Renault Premium 380.19T, следовавшее из Польши в Российскую Федерацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, внимание сотрудников таможни привлекли идентификационные номера транспортного средства. Визуально были выявлены признаки, указывающие на возможное видоизменение VIN-номера седельного тягача.

Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, первоначальный идентификационный номер подвергался видоизменению.

Грузовой седельный тягач марки Renault Premium 380.19T 2008 года выпуска оценочной стоимостью более 85 тыс. рублей изъят.

По факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает конфискацию товара.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2022
валюта курс
EUR 2.9110
USD 2.5604
RUB 3.4114
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9531 +0.0421
USD 2.5740 +0.0136
RUB 3.3874 -0.024
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9180 2.9290
USD 2.5700 2.5780
RUB 3.3730 3.3990
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1330 1.1390
EUR/RUB 86.1000 86.8000
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте