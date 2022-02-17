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ЭКОНОМИКА РБ
BKM HOLDING ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОГРУЗОВИК С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЕСПИЛОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
17:44 17.02.2022
На BKM Holding состоялась официальная презентация грузового электромобиля Vitovt Truck Electro Prime.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, электрогрузовик представлен в узнаваемом дизайнерском решении серии Vitovt.
В ходе тест-драйва новинки продемонстрированы быстрый набор скорости, маневренность и абсолютное отсутствие шума и выхлопов. Электрогрузовик грузоподъемностью до 7,8 тонн способен проехать на одном заряде до 200 км, но под заказ дальность хода может быть увеличена.
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