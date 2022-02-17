ЭКОНОМИКА РБ

BKM HOLDING ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОГРУЗОВИК С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЕСПИЛОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

17:44 17.02.2022 На BKM Holding состоялась официальная презентация грузового электромобиля Vitovt Truck Electro Prime. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, электрогрузовик представлен в узнаваемом дизайнерском решении серии Vitovt. В ходе тест-драйва новинки продемонстрированы быстрый набор скорости, маневренность и абсолютное отсутствие шума и выхлопов. Электрогрузовик грузоподъемностью до 7,8 тонн способен проехать на одном заряде до 200 км, но под заказ дальность хода может быть увеличена.