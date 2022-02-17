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ЭКОНОМИКА РБ
ПОРЯДКА 64% ПРОИЗВЕДЕННОГО В БЕЛАРУСИ МОЛОКА ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА ЭКСПОРТ
17:22 17.02.2022
Порядка 64% произведенного молока в Беларуси, или 5 млн тонн, поставляется на экспорт. Такие цифры озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на международном отраслевом форуме «Беларусь аграрная. Молочная ферма».
По его словам, за 2021 г экспортировано молока и молокопродуктов на $2,7 млрд, или 111,6% к уровню 2020 г.
В планах - обеспечить дальнейшее наращивание объемов производства. В 2025 г. прогнозируется произвести 9,2 млн тонн, в 2030 г. – 10,5 млн тонн, что позволит сформировать дополнительные объемы для экспорта и увеличит приток валютной выручки в страну.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в Беларуси функционирует 36 крупных молокоперерабатывающих предприятий.
Производится широкий ассортимент молочной продукции. Только цельномолочной продукции выпускается 1500 наименований, сыров – 320 видов.
Уровень самообеспечения молочной продукцией составляет 256%.
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