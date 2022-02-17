Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 февраля 2022 года выросло до 859,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 859 тыс. 884 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 845 тыс. 171 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1693 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6313 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 8248 человек, число смертей от COVID-19 – на 18.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 0 тыс. 734 теста. Всего в стране проведено 12 млн 218 тыс. 805 тестов