Сроки проведения в Минске XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022 перенесены. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра № 33р от 16 февраля 2022 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, сроки проведения ТИБО-2022 перенесены с 24-27 мая на 6-10 июня 2022 года.