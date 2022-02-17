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ЭКОНОМИКА РБ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ В МИНСКЕ ТИБО-2022 ПЕРЕНЕСЕНЫ НА ИЮНЬ
14:27 17.02.2022
Сроки проведения в Минске XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022 перенесены. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра № 33р от 16 февраля 2022 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, сроки проведения ТИБО-2022 перенесены с 24-27 мая на 6-10 июня 2022 года.
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