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ЭКОНОМИКА РБ


СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ В МИНСКЕ ТИБО-2022 ПЕРЕНЕСЕНЫ НА ИЮНЬ


14:27 17.02.2022

Сроки проведения в Минске XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022 перенесены. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра № 33р от 16 февраля 2022 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, сроки проведения ТИБО-2022 перенесены с 24-27 мая на 6-10 июня 2022 года.
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