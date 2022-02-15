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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,4%
13:58 17.02.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 101,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9%, промежуточные товары – 101,5%, потребительские товары – 101,4%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 102,2%, в том числе в растениеводстве – 105,1%, животноводстве – 101,6%.
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