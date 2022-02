ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «АЛИВАРИЯ» ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА СОХРАНЯЕТ ЛИДЕРСТВО НА РЫНКЕ ПИВА БЕЛАРУСИ

13:40 17.02.2022 Объемная доля «Пивоваренной компании Аливария» (Carlsberg Group) на белорусском рынке, по данным ритейл-аудита NielsenIQ, в январе-декабре 2021 года составила 31,1%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, бренд «Аливария» сохраняет первую позицию в Беларуси – его объемная доля составила 16,8% рынка пива страны. В 2021 «Аливария» представила ряд новинок, которые внесли вклад в общий результат компании: «Аливария Минское Особое», Karol Jan El Chiapas, Garage Californian Pear, появились новинки «Балтика 0 Лайм» и «Балтика 0 Малина», а в линейке Flash Up Energy - «Ягодный микс», «Мятный Лайм» и «Апельсиновый ритм», а также запуск в сегменте разливного пива сортов «Горьковской Пивоварни» - Weizen, Bogemian Pils и India Pale Ale. В сегменте безалкогольного пива компания «Аливария» объемная доля бренда «Балтика 0» составила 83% в сегменте безалкогольного пива в стране, увеличившись на 6,3% по сравнению с 2020 г. По внутренним данным вторичных продаж за 2021 год в категории «Безалкогольные напитки» компания «Аливария» реализовала на территории Беларуси на 22,9% больше кваса и на 76,4% энергетического напитка Flash up по сравнению с 2020 годом. Положительные результаты в 2021 году продемонстрировали и другие бренды компании. Так, бренд Garage вошел в топ 10 брендов на рынке пива по итогам 2021 года (по объемам продаж), увеличив свою долю до 2,12% (+0,5% по сравнению с 2020 годом). «Высокие результаты «Аливарии» стали возможны благодаря эффективной и слаженной работе команды, запуску ряда новинок и расширению безалкогольного портфеля. Они являются отражением эффективной стратегии, которую реализует компания «Аливария» на рынке Беларуси, и которая является частью глобальной стратегии Carlsberg Group, - прокомментировал Илья Крапивин, генеральный директор «Аливарии». - В 2022 году «Аливарии» предстоит укрепить позицию безоговорочного лидера на рынке пива Беларуси, наращивая объемы продаж и инвестируя в портфель брендов». Пивоваренная компания «Аливария» — лидер пивоваренной отрасли Беларуси. Контрольный пакет акций компании принадлежит Carlsberg Group – третьей по величине пивоваренной группе в мире. Предприятие основано в 1864 году, является старейшим действующим пивоваренным производством Беларуси. Сегодня в портфеле компании 13 брендов, среди которых «Аливария», «Балтика», Zatecky Gus, Tuborg, Seth&Rileys GARAGE, Carlsberg, Kronenbourg и другие. С 2018 года компания вышла в безалкогольный сегмент с такими продуктами, как квас «Аліварскі» и энергетический напиток FLASH UP.