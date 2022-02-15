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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ В ЯНВАРЕ НА 1,9%


13:14 17.02.2022

В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в январе 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. составил 101,9%, к уровню января 2021 г. – 12,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в январе 2022 г. подорожали по сравнению с декабрем 2021 г. на 1,0%, к уровню января 2021 года – на 9,0%.

Цены на услуги в январе 2022 г. выросли по сравнению с декабрем 2021 г. на 1,9%, к уровню января 2021 г. – на 9,4%.
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