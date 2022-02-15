Рентабельности продаж молока за 2021 год в Беларуси составила 21,2%. Такую цифру озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на международном отраслевом форуме «Беларусь аграрная. Молочная ферма».

По его словам, производство молока в общественном секторе за прошедшую пятилетку увеличилось на 11%, причем рост объемов производства обеспечивается ежегодно. Положительная динамика производства молока, при незначительной тенденции снижения численности коров молочного стада, сохранилась и в 2021 году, произведено 7587,9 тыс. тонн молока, или 101,1% к 2020 году.

Министр отметил значительное улучшение качества молока-сырья, реализуемого на молокоперерабатывающие предприятия страны.

За 2021 год реализовано 62,2% молока сортом «экстра», что на 2,7% выше уровня 2020 года и на 7,9% выше 2017 года.

«Высокое качество сырья позволяет расширить возможности перерабатывающей промышленности по выпуску молочной продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках», - сказал Игорь Брыло.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, средний удой молока от коровы в сельскохозяйственных организациях республики за прошедший год составил 5412 кг, а в Брестской, Гродненской и Минской областях - превысил 6000 кг.

В Гродненском районе продуктивность дойного стада составила 9130 кг, в Несвижском, Дзержинском, Смолевичском, Берестовицком и Ивановском районах - более 8000 кг. Превышена отметка в 6 тыс. кг молока в 35 районах республики.

Максимально реализован потенциал продуктивности коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях с высоким уровнем технологической дисциплины. Так, в УП «Молодово-Агро» Ивановского района надоено от коровы 12368 кг молока, в СПК имени Деньщикова Гродненского района – 12124, в СПК «Лариновка» Оршанского района – 12081, в СПК «Свислочь» Гродненского района - 11392 кг.

Более 10 тыс. кг молока составил средний удой молока от коровы в УП «Ханчицы-Неман» Свислочского района, СПК им.И.П.Сенько и ПК имени В.И.Кремко Гродненского, СПК "Свитязянка-2003" Кореличского, СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского, ОАО «Боровое -2003» Дзержинского, ОАО «Гастелловское» Минского, ОАО «Грицкевичи» Несвижского, ООО «Белинтерген» и филиал СХК ЗАО «ВИТЭКС» Узденского района.