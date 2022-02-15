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ЭКОНОМИКА РБ


БЛАГОДАРЯ СОДЕЙСТВИЮ НАИП В 2021 ГОДУ В БЕЛАРУСЬ ПРИШЛО 10 ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ


12:16 17.02.2022

Благодаря усилиям специалистов Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) в 2021 году в Беларусь пришло 10 иностранных инвесторов, которые готовы вложить в республику более $10,4 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, в 2021 году инвесторов особенно привлекала сельскохозяйственная отрасль. Всего за 2021 год в агентство поступило более 130 новых обращений от зарубежного бизнеса о возможностях сотрудничества в сферах деревообработки, медицины, IT, сельского хозяйства, пищевой промышленности, торговли и логистики. География потенциальных инвесторов охватывает 24 страны.

Из десяти инвесторов, пришедших в Беларусь, 7 юридических лиц зарегистрированы в области сельского хозяйства, 1 – промышленности, 1 – в сфере информационных технологий, 1 – в сфере консалтинга. Были привлечены инвесторы из Польши, Индии, Грузии, США и Ирана. Если сравнивать бюджет агентства и заявленные объемы инвестиций, то получится, что на каждый доллар, который государство вкладывает в НАИП, приходится примерно 60 долларов иностранных вложений в экономику страны.

В 2021 году агентство заключило 19 партнерских соглашений – это наивысший показатель за десять лет.

Соглашения (меморандумы о сотрудничестве) заключались с инвестиционными агентствами, финансовыми институтами, технопарками и консалтинговыми компаниями из Беларуси, Российской Федерации, Японии, Таджикистана, Сербии, ОАЭ, Кореи, Египта.

Среди контрагентов такие организации как Торговое представительство Республики Корея в Беларуси (KOTRA), Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк), ассоциация деловых кругов стран Персидского залива EurAsia Gulf, бизнес-ассоциация Японии «БелНихонинтернешнел».

Соглашения с зарубежными партнерами позволяют обмениваться информацией и проводить совместные мероприятия – B2B-встречи для заинтересованных деловых кругов. Например, уже в феврале 2022 года совместно с ассоциацией EurAsia Gulf Агентство провело вебинар, посвященный теме криптовалют.

Результативной была и работа с белорусскими партнерами. В мае-июне 2021 года агентство и консалтинговая компания ASER провели исследование компаний с иностранным капиталом Беларуси с целью изучения проблемных вопросов осуществления инвестиционной деятельности в Беларуси, а также оценки актуальности ряда инициатив по внесению изменений в законодательство Республики Беларусь.

В 2021 году была пересмотрена стратегия работы НАИП в интернете: обновлен сайт, разработан новый визуальный стиль, сегментированы платформы и предложен регулярный контент-план. Как следствие за 2021 год на 20% выросло число подписчиков в сети LinkedIn, а число подписчиков за полгода в Instagram увеличилось почти на 40%. Тем не менее сайт агентства продолжает быть главной информационной и сервисной площадкой, которую посетили более 41 тыс. пользователей.
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