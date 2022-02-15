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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ ПОДРОС НА 3,3%


11:51 17.02.2022

В Беларуси розничный товарооборот в январе 2022 г. составил 4,8 млрд рублей, или 103,3% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,6 рубля против 14,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,1% розничного товарооборота республики, в январе 2022 г. составил 4,5 млрд рублей, или 104% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе 2022 г. составил 10,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню января 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2022 г. составил 273,9 млн рублей, или 108,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.
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