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ЭКОНОМИКА РБ
НА 1 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ СОСТОЯЛО 6,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
11:43 17.02.2022
На 1 февраля 2022 г. на учете в качестве безработных состояло 6,3 тыс. человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, в январе 2022 года за содействием в трудоустройстве обратилось 7,8 тыс. человек. На постоянную работу трудоустроено 4,5 тыс. человек, 155 человек направлено на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 5 семей безработных переселены на новое место жительства и работы.
Нанимателями на 1 февраля 2022 г. заявлены сведения о наличии 95,8 тыс. свободных рабочих мест, из них около 6 тысяч с предоставлением жилья. Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64,2 процента от общего числа вакансий
На реализацию мероприятий по содействию занятости населения в 2022 году госпрограммой «Рынок труда и содействие занятости» на 2021-2025 годы предусмотрено порядка 43 млн. рублей.
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