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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТМЕЧЕНА ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕГУСТАЦИОННОМ КОНКУРСЕ В МОСКВЕ


11:14 17.02.2022

Сливочное масло «Брест-Литовск» и сыр фета SVEŽA, выпускаемые компанией «Савушкин продукт», получили золотые медали на конкурсе «Лучший продукт-2022» в рамках 29-й международной выставки «Продэкспо», которая проходила 7-11 февраля 2022 года в Москве.

Диплом Лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2022» вместе с Золотом присуждены крупнейшему в Беларуси молочному производителю за кислосливочное соленое масло «Брест-Литовск» Финское, 80% жирности, и мягкий рассольный сыр Фета SVEŽA с содержанием жира 45%. В рамках конкурса награды вручались в номинациях, охватывающих все сегменты продовольственного рынка. Белорусские бренды завоевали «золото» в номинации «Молочные продукты».

Образцы продукции оценивала авторитетная конкурсная комиссия, которая проводила дегустацию, учитывала вкусовые характеристики и качество продуктов, их внешний вид, цвет и запах, а также упаковку и ряд других показателей. В состав комиссии входили признанные эксперты отрасли. Результаты оценки продуктов отмечались в дегустационных листах, действующих в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Международный конкурс «Лучший продукт-2022» проводился под патронажем Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Россельхознадзора в рамках выставки «Продэкспо-2022». Целью конкурса является оценка качества продуктов питания, представленных на российском рынке.

«Продэкспо» – крупнейший в России и Восточной Европе международный форум пищевой индустрии. В этом году в нем приняли участие более 2,5 тысяч компаний из 73 стран мира. Свои стенды представили производители из России, Беларуси, США, Украины, Армении, Сербии, Бразилии, Италии и других стран мира. Выставку посетило более 70 тысяч человек из 115 стран мира.
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