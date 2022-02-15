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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 40% УВЕЛИЧИЛИСЬ В 2021 ГОДУ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»
10:22 17.02.2022
Более чем на 40% увеличились в 2021 году инвестиции в основной капитал индустриального парка «Великий камень».
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», объем производства промышленной продукции резидентов парка вырос более чем в 2 раза до 299,2 млн рублей.
В 2 раза возросла выручка от реализации товаров, работ, услуг (до 372,3 млн рублей), в том числе за пределы Беларуси – почти в три раза. Предприятиями парка впервые получена годовая суммарная чистая прибыль в размере 13,9 млн рублей. Сумма уплаченных резидентами налогов, сборов и платежей составила 40,8 млн рублей.
В настоящее время в «Великом камне» зарегистрированы 85 резидентов из 15 стран с общим объемом заявленных инвестиций 1,24 миллиарда долларов. В прошлом году приняты 20 новых компаний.
Численность работников резидентов составляет 1843 человека. Среднемесячная заработная плата – более 2700 рублей. Экспорт продукции резидентов вырос более чем на 15% и осуществляется в 25 стран. Планируется, что к концу 2022 года резидентами парка станут 100 компаний.
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