|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА 1,7%
09:59 17.02.2022
В январе 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями республики перевезено 25,7 млн тонн грузов, или 98,3% к январю 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот в январе 2022 г. составил 8,2 млрд тонно-километров, или 89,3% к соответствующему периоду 2021 года.
В январе 2022 г. пассажирооборот составил 1400,7 млн пассажиро-километров, или 109,4% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 123,8 млн человек, или 100,02% к январю 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
Курсы в банках
на 17.02.2022
Конвертация в банках
на 17.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте