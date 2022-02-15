В январе 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями республики перевезено 25,7 млн тонн грузов, или 98,3% к январю 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот в январе 2022 г. составил 8,2 млрд тонно-километров, или 89,3% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе 2022 г. пассажирооборот составил 1400,7 млн пассажиро-километров, или 109,4% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 123,8 млн человек, или 100,02% к январю 2021 г.