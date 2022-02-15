Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает импортозамещение для снижения инфляции. Такую информацию озвучил министр Алексей Богданов 16 февраля 2022 года на заседании коллегии по подведению итогов деятельности ведомства в 2021 году.

По его словам, негативное влияние мировой инфляции сохранится в ближайшее время.

«Для сдерживания инфляции МАРТ продолжит принимать точечные меры реагирования в зависимости от вызовов. Это будут меры не только административного характера. Самый важный источник снижения инфляции – это замещение импорта отечественными товарами и работа по сокращению затрат», - сказал он.