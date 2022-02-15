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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЗА ЯНВАРЬ НА 7,2%
09:25 17.02.2022
В Беларуси объем промышленного производства в январе 2022 г. составил в текущих ценах 13,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 107,2% к уровню января 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 8,9%, в обрабатывающей промышленности – на 7,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 6%.
При этом в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство сократилось на 2,1%.
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